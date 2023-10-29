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Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, hayatını kaybetti

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Ünlü dizi Friends'in sevilen karakteri Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Amerikan basını Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu yazdı.

10 sezon süren efsanevi dizi Friends'teki Chandler rolüyle hafızalara kazanan Matthew Perry evinde ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin jakuzide boğulduğu tahmin ediliyor.

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, hayatını kaybetti

CHANDLER ROLÜYLE TANINDI

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildirildi.

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, hayatını kaybetti

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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