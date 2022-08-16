FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Tozluyaka'nın yıldızı Serra Pirinç'ten sütyenli poz
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FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Tozluyaka'nın yıldızları arasında yer alan Serra Pirinç'in Instagram hesabından paylaştığı poz, adeta hayranlarını mest etti.
Yaz dizisi olarak başlayan ve sonrasında reytinglerde iyi gitmesiyle birlikte çok sayıda hayran kitlesi edinen Tozlukaya dizisinin oyuncularının sosyal medyada paylaşımlar da büyük ilgi görüyor.
DİZİDE ZEYNO SARI'YI CANLANDIRIYOR
Dizide Zeyno Sarı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serra Pirinç de sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Pirinç son olarak hayranlarını mest eden iki pozu art arda paylaştı.
SİYAH SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI
Ünlü isim beyaz gömleğinin düğmelerini açarak siyah sütyeni ve dekoltesiyle poz verdi. Pirinç'in bu pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.
İşte o pozlar: