Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor - Haberler

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Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

Snob Magazin - Magazin
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Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. Semirs Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi göz altına alındı.

HATAY (Snob Magazin) -

17 yaşındaki Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolan, 22 Şubat 2019'da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın 5 yıldır katiline ulaşılamadı... Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. Semirs Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi göz altına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor. Fulya ile Umudun Olsun ekibi bu yıl Kerziban Keskin cinayetini canlı yayından çözme başarısıda göstermişti.

Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

Snob Magazin / Magazin

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