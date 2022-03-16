Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

HATAY (Snob Magazin) -

17 yaşındaki Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolan, 22 Şubat 2019'da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın 5 yıldır katiline ulaşılamadı... Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. Semirs Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi göz altına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor. Fulya ile Umudun Olsun ekibi bu yıl Kerziban Keskin cinayetini canlı yayından çözme başarısıda göstermişti.

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