Five Nights at Freddy's filmi düşük bütçesiyle büyük hasılat elde ederek rekor kırdı. Yönetmenliğini Emma Tammi'nin üstlendiği film, korku türünde büyük bir başarıya imza attı.

Five Nights at Freddy's Filminden Büyük Başarı

Five Nights at Freddy's film uyarlaması gişede fırtına gibi eserek büyük başarısıyla rekorları alt üst ediyor. 27 Ekim'de vizyona giren film, Peacock yayın platformunda da yer almasına rağmen sadece 20 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilerek dünya çapında şaşırtıcı bir hasılat elde etti.

Five Nights at Freddy's filmi, 160 milyon dolar hasılat elde etti

Yönetmenliğini Emma Tammi'nin, senaryosunu Scott Cawthon (orijinal oyunun yaratıcısı) ve Seth Cuddleback'in üstlendiği korku filminde Josh Hutcherson, terk edilmiş Freddy Fazbear's Pizzeria'yı gözetmekle görevli güvenlik görevlisi Mike rolünde. Gece çöktüğünde, işletmedeki robotların canlandığını keşfeder ve bu da gergin ve ürpertici bir maceraya yol açar.

Oyuncu kadrosunda Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, David Lind, Lucas Grant ve Theodus Crane gibi önemli isimler yer alıyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı filmlerini listeledik! İşte dudak uçuklatan bütçeleri

Five Nights at Freddy's video oyunu serisi, işaretle ve tıkla hayatta kalma türünü literatüre kazandırdı. Oyuncular, Freddy Fazbear's Pizza'da gece güvenlik görevlisi rolünü üstleniyorlar. Amaç, vardiyanızın sonuna kadar katil robot karakterlerden kaçmaktır.

Film, 2018'in hit filmi Halloweeni (76,22 milyon dolar) geride bırakarak Blumhouse için en yüksek hasılatlı açılış hafta sonu oldu. Blumhouse filmleri arasında, yerel gişede zirveye yerleşen 19. film oldu.

Çığlık 6'yı (44 milyon dolar) da geçerek bir korku filmi için yılın en büyük açılış hafta sonu unvanını elinde tutuyor. Five Nights At Freddy's filmi, video oyunu uyarlaması dalında The Super Mario Bros. Movie'nin (146,3 milyon dolar) ardından en büyük ikinci açılışı gerçekleştirdi.

Son olarak film, Disney'in 2021'de gişe rekorları kıran Black Widow'unun (sinemalarda 80 milyon dolar ve Disney+'ta 60 milyon dolar hasılat) ardından, eş zamanlı yayın yapan bir film için en iyi ikinci açılış hafta sonu unvanına da sahip oldu.

Harry Potter evreninden kötü haber: Fantastik Canavarlar yakın zamanda geri gelmeyecek!

Five Nights at Freddy's sadece korku türünü domine etmekle kalmadı, aynı zamanda hem Universal hem de Peacock'ın hibrit sürümleri için göze çarpan bir başarı öyküsü haline geldi. Bu, serinin kalıcı popülaritesinin bir kanıtı niteliğinde bir başarı.

Hayranlar filmi sinemalarda ya da Peacock'ta izleyebilirler. Hevesli izleyiciler için, gözden kaçırmış olabileceğiniz potansiyel Paskalya yumurtaları ve referansların bir listesi.