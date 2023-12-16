Fırat Tanış, Yönetmenle Aşk Yaşıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ünlü oyuncu Fırat Tanış, dikkatleri üzerine çeken bir aşka yelken açtı. Kendisiyle aynı dizi setinde çalıştığı yönetmenin cazibesine kapılan Tanış, bu yeni ilişkisiyle adından söz ettirmeye başladı.

Dizi ve film dünyasının iki önde gelen ismi Fırat Tanış ile Zeynep Günay'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çok iyi arkadaş olan Tanış ve Günay'ın birkaç aydır beraberlik yaşadığı öğrenildi.