Finale günler kaldı! Eski oyuncusu Yalı Çapkını'na geri dönüyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 100. bölümde final yapmak için gün sayarken, dizide bir dönem Serpil karakterini oynayan Türkü Su Demirel, 97. bölümde ekibe tekrar dahil olacak.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, final günler kala Serpil'in geri dönüşüyle dengeleri yeniden değiştirecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 100. bölümde final yapması planlanan Yalı Çapkını dizisine 97. bölümde Türkü Su Demirel geri dönüyor. Kulislerde Suna'nın hikâyesini tamamlamak için geldiği konuşulan Serpil, dengeleri değiştirecek.

YURT DIŞINA EN ÇOK SATILAN DİZİ

Reytingleri düştüğü için birçok dizi gibi maliyet indirimi yapılarak 100. bölümü tamamlayacağı konuşulan "Yalı Çapkını" son yıllarda yurt dışına en yüksek ücretle satılan dizi olarak döne çıkıyor.