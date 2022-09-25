Üye Girişi
Haberi Paylaş

Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu

Magazin Haberleri

Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu

Cerrahi tarikatının yeni 'şeyhi' Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan oldu.

Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. İnançer, 5 Eylül günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verildi.

İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel, tarikatının yeni postnişinin Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer'in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren 'Hakk'a göçeceği zamana kadar' hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Ömer Tuğrul İnançer Ahmet Özhan Eylül Magazin Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title