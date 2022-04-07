Ferman Toprak yıllar sonra anlattı: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım

Şarkıların yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ferman Toprak, Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programında yaşadıklarını anlattı. 1978 yılında üvey dadısının 3 dayısını, anneannesi ve dedesini öldürdüğünü anlatan Toprak, küçük yaşta yendiği kekemelikten de bahsetti.

"178 KURŞUNDAN SAĞ KURTULDUK"

Ailesinin aşiret olmasından dolayı kan davaları olduğundan bahseden şarkıcı, uğradıkları silahlı saldırıyı şu sözlerle anlattı: "1978 yılında annem ve teyzemin gözü önünde 3 dayım, anneannem ve dedem kalaşnikofla tarandı ve öldü. Öldüren de üvey dayım. Kan davası meselesinden onun beynine girmişler. Ben o zaman 3-4 yaşındaydım. Adana'ya dönüş yapmak için Urfa garına gittik. Otobüse binecekken bizi çapraz bir kalaşnikof ateşine tuttular. Annem üçümüzü kucağına alıp yere eğiliyor ve Ayetel Kürsi okuyor. Balistik raporundan çıkan sonuca göre 178 kurşun arabaya isabet ediyor. Bize hiç isabet etmedi ama aracı kullanan şoför hayatını kaybetti."

"KEKEMELİĞİ ŞARKI SÖYLEYEREK YENDİM"

Uğradıkları silahlı saldırıdan sonra 12 yaşına kadar kekeme kaldığını söyleyen Toprak, "Bu olaydan sonra 12 yaşına kadar kekeme kaldım. 3 yaşındaki bir çocuğun çektiği travmayı düşünebiliyor musun? İlkokulda 1'den 100'e kadar saymayı öğretiyorlardı ben kekeleyerek 1 diyene kadar arkadaşlarım 100'ü sayıyordu. O kekemeliği de 12 yaşına kadar şarkı söyleyerek atlattım. Kekemeler konuşurken sıkıntı yaşıyor ama şarkı okurken sıkıntı yok. Ben çok şükür konuşmadaki kekemeliği de yendim. Sonrasında da bülbül olduk" dedi.