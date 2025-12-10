Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti
Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya, katıldığı davetlerde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son etkinlikte kadın hayranları tarafından çevrilen oyuncunun fotoğraf çektirdiği anlar dikkat çekerken, eşi bu sahneleri uzaktan şaşkın bir ifadeyle izledi.
Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir karakteri ile adından söz ettiren Ferit Kaya, gittiği davetlerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
EŞİNİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Gittiği son etkinliklerden birinde kadın kayranları tarafından etrafı sarılan ve fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun o anlarını eşi uzaktan şaşkın bakışlarla izledi.
