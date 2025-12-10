Haberler

Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya, katıldığı davetlerde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son etkinlikte kadın hayranları tarafından çevrilen oyuncunun fotoğraf çektirdiği anlar dikkat çekerken, eşi bu sahneleri uzaktan şaşkın bir ifadeyle izledi.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir karakteri ile adından söz ettiren Ferit Kaya, gittiği davetlerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

EŞİNİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gittiği son etkinliklerden birinde kadın kayranları tarafından etrafı sarılan ve fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun o anlarını eşi uzaktan şaşkın bakışlarla izledi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

GÖRENDE ATOMU BULMUŞ SANACAK BİLDİĞİN TV SOYTARISI İŞTE

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Ürkmez:

AMK MALI EN AZINDAN O ADAM İŞİNİ YAPARAK KENDİNİ SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR SEN SADECE KISKANÇLIKTAN DELİYE DÖNMÜŞ ÖFKE KUSAN ZAVALLI BİR OCOCUGUSUN

yanıt54
yanıt68
Haber YorumlarıMahmut Özdemir:

insanlara biraz saygılı ol ama sen insan değilsin ki

yanıt45
yanıt14
Haber Yorumlarıalperen84:

Ferit kaya da kim amk

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Ürkmez:

ABE HEYRANN KURMİİİİ..

yanıt12
yanıt6
Haber Yorumlarıerman genç :

yengede taş ama haa

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
