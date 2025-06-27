Ferhat Göçer, Samsun'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sevilen sanatçı Ferhat Göçer, festival kapsamında Batı Park'ta sahneye çıktı. "Unutmuş Çoktan", "Yıllarım Gitti" ve "Ayrılsak Ölürüz Biz" gibi en sevilen şarkılarını Samsunlularla hep bir ağızdan söyleyen Göçer, gece boyunca hem duygusal hem hareketli parçalarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Göçer, 10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ı da sahnesinde yad ederek, büyük ustanın "Yemin Ettim" şarkısını seslendirdi. - SAMSUN