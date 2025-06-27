Ferhat Göçer, Samsun'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ferhat Göçer, Samsun'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Samsun'da düzenlenen festivalde on binlerce hayranına hitap ederek sevilen parçalarını seslendirdi ve Kayahan'ı anarak duygusal bir atmosfer oluşturdu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sevilen sanatçı Ferhat Göçer, festival kapsamında Batı Park'ta sahneye çıktı. "Unutmuş Çoktan", "Yıllarım Gitti" ve "Ayrılsak Ölürüz Biz" gibi en sevilen şarkılarını Samsunlularla hep bir ağızdan söyleyen Göçer, gece boyunca hem duygusal hem hareketli parçalarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Göçer, 10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ı da sahnesinde yad ederek, büyük ustanın "Yemin Ettim" şarkısını seslendirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.