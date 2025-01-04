Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı

Antalya'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Pek çok ünlü isim Tayfur'un ardından duygularını paylaştı.

"1 ÖLÜ VAR AMA 86 MİLYON YARALI"

Ferdi Tayfur'un yakın dostu şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ünlü şarkıcının vefatının ardından TGRT Haber'e açıklamada bulundu. Tayfur'un en büyük iki özlemini söyleyen İlkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır yaralıyız, 1 ölü var. Ama 86 milyon yaralı. Öyle düşünüyorum. Hepimiz yaralıyız şu anda. Ferdi Tayfur'un iki tane özlemi vardı. "Hayatta iki şeyi hep eksik yaşadım" derdi. Ne diye sorduğumda 'Hayatta bir kez olsun baba diyemedim. Öğretmenim diyemedim' derdi.

Çünkü babasını 2 yaşında hazin bir olayla kaybetmişti. İkinci ise Ferdi Tayfur hiç okula gitmemişti. Ve ne zaman bir okul görse ne zaman bir öğretmen görse yüreği kan ağlardı. Şimdi bizler ona olan özlemimizi ancak onun bu şarkılarıyla gidereceğiz"