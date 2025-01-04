Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak

Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümüyle sanat camiasını ve sevenlerini üzüntüye boğan arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı.

Antalya'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Pek çok ünlü isim Tayfur'un ardından duygularını paylaştı.

"1 ÖLÜ VAR AMA 86 MİLYON YARALI"

Ferdi Tayfur'un yakın dostu şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ünlü şarkıcının vefatının ardından TGRT Haber'e açıklamada bulundu. Tayfur'un en büyük iki özlemini söyleyen İlkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır yaralıyız, 1 ölü var. Ama 86 milyon yaralı. Öyle düşünüyorum. Hepimiz yaralıyız şu anda. Ferdi Tayfur'un iki tane özlemi vardı. "Hayatta iki şeyi hep eksik yaşadım" derdi. Ne diye sorduğumda 'Hayatta bir kez olsun baba diyemedim. Öğretmenim diyemedim' derdi.

Çünkü babasını 2 yaşında hazin bir olayla kaybetmişti. İkinci ise Ferdi Tayfur hiç okula gitmemişti. Ve ne zaman bir okul görse ne zaman bir öğretmen görse yüreği kan ağlardı. Şimdi bizler ona olan özlemimizi ancak onun bu şarkılarıyla gidereceğiz"

Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma
img

Demet Sağıroğlu'nun klibindeki küçük çocuk bakın kim çıktı
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Okula gitmeden kitaplar yazdı helal olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.