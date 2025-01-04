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Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un naaşı kılınan namazın ardından cenaze aracına götürülmek için omuzlara alındı. Bu esnada alandaki kalabalığın sebep olduğu izdiham nedeniyle ünlü sanatçının tabutu az kalsın yere düşüyordu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. AKM'deki törenin ardından sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

AZ KALSIN TABUTU DÜŞÜRÜYORLARDI

Katılımın yoğun olduğu cenazede zaman zaman izdiham yaşandı. Siyasilerin ve sanat dünyasından birçok isim katıldığı cenaze namaz sonrası yaşanan izdiham esnasında usta sanatçının tabutu da büyük tehlike atlattı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı

CENAZE BAŞINDA KAVGA ETTİLER

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Daha cenaze töreninde nasıl davranıldığını unutan bir millet olduk

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş ölüye bile saygıları yok. Düzgünce götürmeyi beceremeyen toplum tek biziz. Sanki o tabuta onu yapınca ne oluyor. Bırakın da merhum acı çekmesin. Hayatta iken bir sürü laf söyleyenler. Gösteriş için yapmadıkları takla kalmadı. Allah'ın rahmetine kavuşmuş, dua edin dua. Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Nasıl bir toplum olduk böyle Allah sonumuzu hayır eylesin

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıaytekin çelik:

Allah gani,gani rahmet eylesin büyük usta.ülkemiz çok büyük Bir değeri kaybetti.hepimizin başı sağolsun.

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

sagliğinda kimler yanindaysa bugün aci onlarin acisidir.

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Allah bir muslumani böyle gürültülü bir ortamda defnedilmeyi nasip etmesin...sessiz sakin bir şekilde defin edilmeliydi, yada tekbir falan getirilebilirdi ama vefat edeni urkutmeden.

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Haber Yorumlarınecip özgür tekkeşin:

Yaşıyorken küstünüz ölünce niye geldiniz. Çıkar dünyası.

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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Ülke ne halde özeti .. ortafoğuya çevirdiler ülkeyi

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

Ferdi Baba en çok cenazeye katılmı sayısının rekorunuda kırdı galiba. Tüm rekorları alt üst ettiği gibi.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kemiklerini simdiden sizlatiyorlar adamcagazin...Allah rahmet eylesin...

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