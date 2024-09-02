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Ferah Zeydan Sahneden Düştü

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Hatay'da sahne alan Ferah Zeydan, şarkı söylerken sahneden düştü. Şans eseri yara almadan kurtulan sanatçı, düşme anını komik bir şekilde değerlendirdi.

Hatay'da sahne alan Ferah Zeydan, şarkı söylediği esnada sahneden düştü. Filelere takılan sanatçı, görünmez kazayı yara almadan atlattı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde anne ve babasını kaybetmiş depremzede çocuklara yönelik Hataylı iş adamı Serdar Özyurt'un katkılarıyla Antakya Expo Alanı Amfi Tiyatro'da konser düzenledi. Depremzede vatandaşların doyasıyla eğlendiği etkinlikte ilk olarak Demet Akalın konser verirken, ardından Ferah Zeydan Hataylı vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte son olarak sahneye çıkan şarkıcı Ferah Zeydan, şarkı söyleyerek seyircilere doğru gittiği anda sahneden düştü. Filelere takılarak kazayı yara almadan atlatan Zeydan, düştüğü yerden kalkarak şarkı söylemeye devam etti. Şarkıcı Zeydan'ın durumunun iyi olduğu görüldü.

"Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen söyleyen Ferah Zeydan, "Yıkıcı olan depremin ardından o çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek ve gerçekten Hatay'ın eğlendiğini görmek, bir Hataylı olarak beni çok mutlu etti. Sahnede başıma komik bazı şeyler geldi ama herkes korktu. Sahneden düştüm ama çok şükür bir şey olmadı. Umarım bu düşmeden sonra önlemler alınır. Herkesin bayağı aklı çıktı. Herkes soruyor nasıl oldu ama ben de anlamadım. İnsanlarla kaynaşmayı severim bu yüzden birlikte şarkı söylemek için gittim ve düştüm. Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum. Düşme videolarımı izlerken çok güldüm. Tatlı bir anı oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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