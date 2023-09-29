Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününde 7 milyon liralık takı takıldı. Düğünde toplamda 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğünü için ise 4 milyon liralık masraf yapıldığı öğrenildi.

Fenomen Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününde 7 milyon liralık takı takıldı

Tıvorlu İsmail, oğlunun düğününde 4 milyonluk masraf yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sosyal medyada fenomeni Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününde 7 milyonluk liralık takı takıldı.

Şarkıcı 'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen İsmail Aşkan'ın oğlu Mazlum Aşkan (28), hayatını Iraklı Zine Ataman ile birleştirdi. İki gün iki gece süren düğünde 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. Düğüne Belediye Başkanı Habip Aşan, Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları ile internet fenomenleri, yurt dışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde hiçbir masraftan kaçmayan sanatçıyı, yerel sanatçı arkadaşları da yalnız bırakmadı. 5 bin davetlinin katıldığı yemekli düğünde 130 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi. Oğlunun düğününde konuşan Tıvorlu İsmail, "Herkesin düğününe gidiyordum, bugün benim düğünüm, çok kişi geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel ekipler burada hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Ülkede tanınmış kişi olan Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününe bugün her yerden gelenler var. Çok güzel bir görsel şölen oluyor. Bu tür kalabalık düğünler huzurun simgesi aslında." diye konuştu.

Öte yandan Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğünü için 4 milyon liralık masraf yaptığı öğrenildi.