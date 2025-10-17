Felicia Sağnak: 'Arka Sokaklar benim için bir okul'

KANAL D'nin reytinglerde fırtına estiren zamansız dizisi Arka Sokaklar'ın cesur, zeki ve güzel polisi Merve'ye hayat veren Felicia Sağnak, ekibin sevilen üyelerinden biri haline geldi. İki sezondur projede yer alan başarılı oyuncu, Arka Sokaklar ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Kocaman bir ailenin içindeyim. Muhteşem bir his. Benim için aynı zamanda bir okul Arka Sokaklar. O okulda öğretmenlerim var ve bana çok destek oluyorlar."

'ANNEM ARKA SOKAKLAR FANI'

Annesi Ukraynalı, babası İtalyan olan Moldova doğumlu Felicia Sağnak, kendini 'Gerçekten bir Türk'üm. Türk kültürüyle, Türk insanlarıyla büyüdüm' sözleriyle tanımlıyor. Annesinin sıkı bir Arka Sokaklar fanı olduğunu söyleyen oyuncu, "Annem Ukraynalı olduğu için Türkçe öğrenmek için Arka Sokaklar izlemeye başlamış ve 20 yıldır düzenli izliyor. Polisiye hikayeleri çok sever. Dizinin en sıkı takipçilerinden biri" dedi.

MERVE VE BOZO YAKINLAŞACAK MI?

Beste Sırapınar'ın Youtube programına konuk olan Felicia Sağnak, yeni sezona dair tüyolar da verdi: "Kadroya yeni isimler dahil oldu. Onlardan biri de Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Bozo karakteri. Merve'nin ona empati duyması, onu anlamaya çalışması, onun içini görmeye çalışmasına tanık olacağız. Onun dışında Arka Sokaklar'da izleyicileri duygu dolu, sürprizli ve bol aksiyonlu bölümler bekliyor."

ARKA SOKAKLAR'IN EN'LERİ

Merve karakterinin kendisinden daha soğukkanlı olduğunu belirten Felicia Sağnak, 'Merve duygularıyla değil, mantığıyla hareket ediyor' deyip ekliyor: "Onun azmi ve kararlılığı bana da cesaret vermeye başladı" diye konuştu. Setin en komik ismi olarak Özgür Ozan, nam-ı diğer Hüsnü Çoban'ı işaret eden Felicia Sağnak, Arka Sokaklar'ın en'lerini de açıkladı. Güzel oyuncuya göre setin en duygusal ismi Ebru Cündübeyoğlu. En disiplinlisi Zafer Ergin. En çalışkanı Oya Akar, en iştahlısı ise Burak Satıbol.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.