Fazıl Say'dan olası İstanbul depremi yorumlarına tepki: Anladık, öleceğiz

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından olası İstanbul depremi de gündeme geldi. Birçok uzmanın peş peşe yaptığı "Deprem olacak" açıklamalarına tepki gösteren ünlü piyanist Fazıl Say, "İnsan bir kere ölür, biz bin kere ölüyoruz. Anladık, öleceğiz" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binaların yerle bir olduğu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde art arda iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından olası İstanbul depreminin şiddetiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, uyarılarda bulundu. Fazıl Say da günlerdir yapılan uyarılara tepki gösterdi.

"İNSAN BİR KERE BİZ BİN KERE ÖLÜYORUZ"

Sosyal medya ve televizyonda olası İstanbul depremiyle ilgili yapılan uyarılara sitem eden Fazıl Say, Twitter hesabından sitem ederek "Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz" ifadelerini kullandı.