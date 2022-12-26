Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle gündeme gelen Fatmagül Fakı, bebeğini kucağına aldı. Ünlü sunucu ve oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, takipçilerine duyurdu. İşte detaylar...

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle gündeme gelen Fatmagül Fakı, anne oldu.

2019 yılında Kerem Lafçı ile yuva evlenen sunucu ve oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Oğlu Kaan'ı kucağına alan Fakı, "Hoşgeldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkkür ederiz" yazdı.