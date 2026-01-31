Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri

Şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede 107 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının vefatı, sanat camiasını ve yakın çevresini yasa boğdu. Acı haberin ardından hastaneye koşan isimlerden biri olan Selin Ciğerci, yaptığı kısa açıklamayla dikkat çekti.

CİĞERCİ'DEN MANİDAR "AİLE" AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastane önünde basın mensuplarına konuşan Selin Ciğerci, Ürek'i 15 yaşından beri tanıdığını ifade etti. Ciğerci, şarkıcıyla olan geçmişine vurgu yaparak yaşadığı üzüntünün derinliğini dile getirdi.

Duygusal anlar yaşayan Selin Ciğerci, açıklamasında, "Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ

Fatih Ürek 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.