Haberler

Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri

Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri Haber Videosunu İzle
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Hastane önünde manidar açıklamalarda bulunan Ürek'in arkadaşı Selin Ciğerci, "Çok erken oldu. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" dedi.

  • Fatih Ürek, 59 yaşında kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede 107 gün sonra hayatını kaybetti.
  • Fatih Ürek'in cenazesi 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak.

Şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede 107 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının vefatı, sanat camiasını ve yakın çevresini yasa boğdu. Acı haberin ardından hastaneye koşan isimlerden biri olan Selin Ciğerci, yaptığı kısa açıklamayla dikkat çekti.

Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri

CİĞERCİ'DEN MANİDAR "AİLE" AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastane önünde basın mensuplarına konuşan Selin Ciğerci, Ürek'i 15 yaşından beri tanıdığını ifade etti. Ciğerci, şarkıcıyla olan geçmişine vurgu yaparak yaşadığı üzüntünün derinliğini dile getirdi.

Duygusal anlar yaşayan Selin Ciğerci, açıklamasında, "Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ

Fatih Ürek 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ve fon müziği başlar…Yandım yandım , yandım yandım ah ki ne yandım….

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ölen biri için yapılan konuşmada bile kendine uzun ömür ve hayırlı aile dilemek arsizlikla sınır yok bizde

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Vaybe 59 yasinda oldugunu bilmiyordum. Allah rahmet eylesin...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor