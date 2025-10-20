Haberler

Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama
Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek ile ilgili "zayıflama iğnesi" iddiasını menajeri Mert Siliv yalanladı. Siliv, "Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." dedi.

Evinde 15 Ekim sabahı kalp krizi geçiren ve kalbi durduktan sonra yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen ünlü sanatçı Fatih Ürek'in hastanede yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edilirken, günlerdir konuşulan "zayıflama iğnesi" iddiasına ise yalanlama geldi.

"FATİH ÜREK, ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDI İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Ürek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv, açıklama yaptı. Siliv sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "'Zayıflama iğnesi kullandı', "Maddi sıkıntılar yaşadı' iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Yalan haber yerine dua istiyoruz.

"DURUMU STABİL, CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"

Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.

Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
