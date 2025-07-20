Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası itirafı Magazin Bahane'de tartışma yarattı

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası itirafı Magazin Bahane'de tartışma yarattı
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Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası itirafı Magazin Bahane'de tartışma yarattı
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Babam, sperm bankasından çocuk yapabilirsin" açıklaması Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, modern ebeveynlik anlayışını ve toplumsal değerleri tartıştı.

Farah Zeynep Abdullah'ın bir röportajında yaptığı açıklamalar, Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programında masaya yatırıldı. Ünlü oyuncunun, babasının kendisine "Evlenmek zorunda değilsin, çocuk istiyorsan sperm bankasından yapabilirsin" dediğini açıklaması, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in dikkat çeken yorumlarıyla yeni bir tartışma başlattı.

"TRAVMA YAŞATACAKSANIZ ÇOCUK DOĞURMAYIN"

Gökay Kalaycıoğlu, Abdullah'ın açıklaması üzerine "Travma yaratacağınız çocukları doğuracağınıza, sorumluluğunu alabileceğiniz bir çocuğa sahip olun" sözleriyle modern ebeveynlik anlayışının önemine dikkat çekti. Çocuğun psikolojisinin her şeyden önce geldiğini belirten Kalaycıoğlu, çocuğun dünyaya gelişinin ebeveynin hazır oluşuyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

"SPERM BANKASINDAN TORUN İSTEMEM"

Hakan Solaker ise geleneksel aile yapısını savunarak "Ben bir kız babasıyım, kim olduğunu bilmediğim birinden torun istemem" dedi. Sperm bankasından dünyaya gelen bir çocuğun babasını ve aile tarafını sorgulayacağını belirten Solaker, bu yöntemin çocuk için bir aidiyet eksikliği yaratacağını ifade etti.

"EVLAT EDİNME KOLAYLAŞTIRILMALI"

Kalaycıoğlu, çocuk sahibi olamayan bireyler için evlat edinmenin daha doğru bir yol olacağını dile getirdi. "Evlat edinmenin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum" diyen Kalaycıoğlu, çocuk sahibi olmanın sadece biyolojik bir konu olmadığına vurgu yaparak, sevgi temelli bir aile yapısının önemine dikkat çekti.

"MODERNİZME HAZIR DEĞİLİZ"

Kalaycıoğlu, Türkiye'nin sperm bankasıyla çocuk sahibi olma gibi modern yöntemleri kabullenmekte zorlandığını belirtti. "Biz bu tür modernizme hazır değiliz. Çocuğa 'ailen kim?' diye sorulduğunda, o zemini hazırlayacak psikolojik altyapıya sahip değiliz" diyen Kalaycıoğlu, geleneksel aile yapısının toplumda hâlâ baskın olduğunu vurguladı.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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