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Farah Zeynep Abdullah "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçisini ifşa etti

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Açıklamaları ve yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, kendisine "Çirkin ve iğrençsin" diyen kadın takipçisini ifşa etti.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Oyuncu, kendisine "Çirkin" diyen bir kadın takipçisinin de fotoğrafını ifşa etti.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bir kadın takipçisinin "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik" yorumuna sessiz kalamadı. Takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa eden Abdullah, "Özür dilerim güzellik" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah 'Çirkin ve iğrençsin' diyen takipçisini ifşa etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

takipçisi ondan daha güzel, doruya doğru.. daha kadınsı.

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