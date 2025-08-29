Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in okul tercihi ve ödediği ücret netleşti

Uzun yıllardır "örnek çift" olarak anılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, son haftalarda ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. İddiaya göre; evlerinde yaşanan tartışmalar çevreye yansımış, tatil sürecinde de gerginliklerin sürdüğü öne sürülmüştü. Bu söylentiler, ikilinin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yorumlarına yol açmıştı.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADILAR

Çift, haklarında çıkan boşanma iddialarına kayıtsız kalmadı. Zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını göstermek isteyen Evcen ve Özçivit, sosyal medya üzerinden de "her şey yolunda" mesajı verdi.

İddiaların ardından çift, dün oğulları Karan'ın ilkokul kaydı için birlikte görüntülendi. Geçtiğimiz yıl anaokuluna başlayan Karan, bu yıl ilkokul sıralarına adım attı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, kayıt sırasında oğullarına eşlik etti.

Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fahriye Evcen, oğluyla olan karesine, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

KARAN'IN OKUL ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bugün ise Karan'ın eğitim gördüğü okula ödenen ücret de ortaya çıktı. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü çift, İstanbul Çamlıca'da bulunan özel bir koleje yıllık 1 milyon 250 bin TL ödedi.