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Fahriye Evcen... KARNI BURNUNDA POZLAR!

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Hamilelik sürecini dinlenerek geçirmeyi terchi eden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, son olarak siyah tulumuyla verdiği pozları paylaştı. Evcen'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Heyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni pozlar geldi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmadı.

Karnı burnunda Fahriye'yi görenler: İkinci oğlan yolda

Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum gecikmedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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