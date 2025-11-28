Haberler

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yurt dışında katıldığı bir etkinlikte hayranlarına eşi Burak Özçivit'in fotoğrafını göstererek, "Bu benim kocam" dedi. Evcen'in masadaki hayranlarının mest olduğu anlar kameraya yansıdı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yurt dışında katıldığı bir etkinlikte hayranlarına eşi Burak Özçivit'le ilgili duygusal bir an yaşattı.

"BU BENİM KOCAM"

Evcen, masada bulunan hayranlarına cep telefonundan eşi Burak Özçivit'in fotoğrafını göstererek, "Bu benim kocam" dedi. Bu samimi an, hayranlar arasında büyük bir şaşkınlık ve sevgi seli yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Heee derdimiz bitti sen ve kocan kaldı. Yeter artık her halltta bunlar var dizilerde reklamlarda sanki başka kimse yok.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Heheh.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
