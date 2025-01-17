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Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisi o fenomen yapıma benzetildi

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisi o fenomen yapıma benzetildi
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Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı 'Başka Bir Gün' dizisinin ilk fragmanı yayımlandı. Dizi, sosyal medyada fenomen bir diziye benzetildi. Britanya yapımı 'Keeping Faith'in uyarlaması olan dizi, Nehir adlı karakterin kocasının aniden kaybolması sonucu değişen hayatını anlatıyor. Dizinin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı Başka Bir Gün dizisinin ilk fragmanı yayımlandı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, o fenomen diziye benzetildi.

Geçtiğimiz yıl anne olan ve bu nedenle setlere bir süre ara veren Ezgi Mola, ATV'de ekrana gelecek olan Başka Bir Gün dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yaptı.

Britanya yapımı Keeping Faith'in bir uyarlaması olan dizi, mutlu bir evliliği olan Nehir'in kocası Serdar'ın aniden kaybolmasıyla birlikte değişen hayatını aktarıyor.

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı dizide Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı, Melisa Doğu, Avni Yalçın, Elçin Afacan, Onur Bilge, Ezgi Çelik, Merve Ateş ve Şirin Sultan Saldamlı gibi önemli isimler bulunuyor.

O DİZİYE BENZETİLDİ

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Başka Bir Gün dizisinin tanıtımından sonra sosyal medya kullanıcıları diziyi Bahar'ın hikayesine benzetti. Başka Bir Gün'deki Nehir karakteri de iki çocuktan sonra avukatlığa geri dönüyor.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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