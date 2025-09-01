Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel Alaçatı'da buluştu

Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel Alaçatı'da buluştu
Güncelleme:
Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yazın son günlerini Alaçatı'da birlikte geçirdi. Çocuklarıyla birlikte Çeşme'ye giden üçlü, gün boyunca deniz kenarında vakit geçirdi. Plajda buluşan oyuncular, hem çocuklarıyla ilgilendi hem de birlikte yüzerek keyifli saatler yaşadı.

Oyunculukları kadar özel hayatlarıyla da ilgi gören Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yaz mevsiminin son günlerini Çeşme'de geçiriyor. Ünlü isimler, önceki gün Alaçatı'daki bir plajda çocuklarıyla birlikte buluştu.

Yakın arkadaşları Sanem Bahçekapılı'nın da katıldığı günde ekip, güneşli havanın tadını birlikte çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren plajda bir arada olan dörtlü, hem dinlendi hem de çocuklarıyla vakit geçirdi.

Günün sonunda hep birlikte denize giren ekip, serin suda uzun uzun sohbet etti. Özellikle Ezgi Mola'nın neşeli tavırları ve yaptığı espriler, arkadaşlarını kahkahaya boğdu.

500
