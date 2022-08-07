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Ezgi Mola Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Ezgi Mola Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Oyuncu Ezgi Mola zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ezgi Mola önceki gün Levent'te görüntülendi. Bir veterinerin önünde park ettiği aracında yemek yiyen Ezgi Mola gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Aracından inen ünlü oyuncu, "Kuki tedavi ameliyat oldu. Yanında yemek yediğimde heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi. Köpeğinden bahsederken göz yaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı.

Kendisine geldikten sonra Kukiyi veterinerin kapısına çıkaran Mola muhabirlerle köpeğini tanıştırdı. Ezgi Mola, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

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