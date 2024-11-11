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Ezgi Mola ekranlara dönüyor

Ezgi Mola ekranlara dönüyor
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı 'Safiye' karakterinin ardından 'Yeni Bir Gün' adlı yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor.

Son olarak 'Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Safiye' karakteriyle hafızalara kazınan Ezgi Mola, ekranlara geri dönüyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunuRana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın üstleneceği 'Yeni Bir Gün' adlı proje için Mola'ya teklif götürüldü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, yeni yılda Show TV'de seyircilerle buluşması beklenen dizide 'Nehir' karakterine can verecek.

İMZA AŞAMASINDA

Anne olduktan sonra Disney Plus için Giray Altınok'la birlikte 'Belki Bir Gün Bir Yerde' filmini çeken Ezgi Mola'nın, yeni projeyi beğendiği ve tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.

DİZİNİN KONUSU

'Yeni Bir Gün'de; 'Nehir' karakteri doğum sebebiyle iş yaşamınaara veren 3 çocuk annesi bir avukat olacak. Nehir'in hayatı eşi Serdar ile yaşayacağı bir olayın ardından adeta alt üst olacak.

ANNE OLMUŞTU

41 yaşındaki Ezgi Mola, uzun süre birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 Mayıs'ta sade bir törenle hayatını birleştirmiş ve geçtiğimiz kasım ayında Can adını verdikleri oğlunu dünyaya getirmişti.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Çok da önemliydi hani..

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