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Eylül Liza Kandemir'in giydiği elbise olay oldu

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Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Liza Kandemir, katıldığı davetin en cesur isimlerinden biri oldu. Genç oyuncu göğüs dekolteli siyah elbisesiyle gecede adından söz ettirdi.

Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Lize Kandemir Elle gecesindeki tarzıyla gündem oldu. Bir süre önce Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ile anılan genç oyuncu geceye çok iddialı bir elbiseyle katıldı.

Siyah elbisesiyle gecede boy gösteren genç oyuncunun elbisesinin üst kısmı oldukça cesurdu. Sosyal medyada da elbiseye dair pek çok yorum yapıldı. Kimi "Cesur olmak isterken olmamış", "Elbiseye kumaş yetmemiş" derken kimi ise Eylül Lize'nin tarzını çok beğendi.

Eylül Liza Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bunlar, çıplaklıklarıyla beslenirler, adına da sanat veya cesur kıyafetler derler...

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