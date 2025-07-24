Ev sahibiyle mahkemelik olan Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu: Hayatta kiracıyız zaten

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Beşiktaş'ta 2019 yılından bu yana oturduğu evin kira bedelinin dört katına çıkarılmak istenmesi üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu. Edinilen bilgilere göre, aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'tan ev sahibi 350 bin lira talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca ev sahibi geçtiğimiz hafta İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Duruşmanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

"HAYATTA KİRACIYIZ ZATEN"

Koç, dava sürecinin ardından önceki akşam bir mekan çıkışında görüntülendi ve yaşadığı kira krizine dair ilk kez konuştu. Yaşananları Türkiye'deki genel kira sorununa bağlayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk sabuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten."