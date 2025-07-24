Ev sahibiyle mahkemelik olan Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu: Hayatta kiracıyız zaten

Ev sahibiyle mahkemelik olan Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu: Hayatta kiracıyız zaten
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Oğuzhan Koç, 2019'dan bu yana 85 bin TL kira ödediği evin bedelinin 350 bine çıkarılması üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu. Geçtiğimiz hafta açılan kira tespit davasının ardından konuşan Koç, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk sabuk artışlar. Ben de mağdurum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Beşiktaş'ta 2019 yılından bu yana oturduğu evin kira bedelinin dört katına çıkarılmak istenmesi üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu. Edinilen bilgilere göre, aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'tan ev sahibi 350 bin lira talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca ev sahibi geçtiğimiz hafta İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Duruşmanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

"HAYATTA KİRACIYIZ ZATEN"

Koç, dava sürecinin ardından önceki akşam bir mekan çıkışında görüntülendi ve yaşadığı kira krizine dair ilk kez konuştu. Yaşananları Türkiye'deki genel kira sorununa bağlayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk sabuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKara_kalem:

EMBESİL SEN YILLARDIR KAZANDIĞIN PARA İLE KENDİNE EV ALMADIYSAN YAŞADIKLARIN SANA HAK BOŞUNA SERZENİŞTE BULUNMA İLLAKİ LÜX BÜR EVDE OTURMAN ŞENİ FARKLI İNSAN YAPMAZ MÜTEVAZİ BİR EV YETERLİ

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