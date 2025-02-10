Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

'Güz Gülleri', 'Hazin Geliyor' gibi şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüş, uzunca bir süre hastanede tedavi görmüştü. Ünlü isim hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti.

BOTOKS İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Nakiller sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Botoks yaptırdığı öne sürülen şarkıcının yüzündeki değişime adeta yorum yağdı.

İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...