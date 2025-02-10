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Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

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Arabesk müziğinin başarılı ismi Hakan Taşıyan, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taşıyan'ın botoks yaptırması sevenlerini şaşırttı.

'Güz Gülleri', 'Hazin Geliyor' gibi şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüş, uzunca bir süre hastanede tedavi görmüştü. Ünlü isim hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti.

BOTOKS İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Nakiller sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Botoks yaptırdığı öne sürülen şarkıcının yüzündeki değişime adeta yorum yağdı.

İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...

Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

İnsanoğlu böyle işte... Daha 3 gün önce böbrek yetmezliğinden gidiyordu. İyileşince bir şükür edip rahat duramıyorlar...

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yazık yav ne hale gelmiş içkiden, halbuki öyle yaşlı da değil.

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

ben bu adamı öldü sanıyordum yaşıyormuş

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