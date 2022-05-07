Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya - Haberler

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Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Takipçilerinin sürekli iyi enerji yollamasını talep ettiği sosyal medya fenomeni Mika Raun, sosyal medyadan isyan etti. Raun, "Ay yeter ya. Evrene enerji yollaya yollaya jenaratöre döndüm" diye konuştu.

Estetik operasyonuyla bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Raun, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sıkıntısını dile getirdi.

"JENARATÖRE DÖNDÜM"

Kendisinden sürekli evrene iyi enerji gönderilmesi istendiğini belirten Raun, "Ay yeter ya. Evrene enerji yollaya yollaya jenaratöre döndüm" diye konuştu.

İLGİNÇ HAREKETLERDE BULUNDU

Raun daha sonra ilginç hareketlerde bulunarak, yaşadığı sıkıntıyı kendince dile getirmeye çalıştı. Raun'un sinirli anları çok sayıda yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Mika Raun, Magazin, Haberler

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