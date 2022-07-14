Estetik Operasyon Sonrası Bikinili Pozları Olay Oldu!

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

Estetik operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuşan TikTok fenomeni, yaşam tarzını da değiştirdi.

TikTok fenomeni Mika Raun, göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yattı.

Mika Raun, son olarak geçirdiği göğüs ve kalça ameliyatının ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mika Raun göğüslerini ve kalçasını yaptırdıktan sonra beyaz bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.

Mika Raun'un fiziğinde gözle görülür değişiklik vardı.

İŞTE MİKA RAUN'UN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ...

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.

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