Eşref Rüya'ya Ebru Destan'dan Yeni Karakter: Necla

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ikinci sezon sürprizleri devam ediyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren diziye oyuncu Ebru Destan, Necla karakteriyle katıldı. Hıdır'ın mali ve hukuki işlerinden sorumlu, ona büyük bir sadakat ve minnetle bağlı güçlü bir kadın olarak hikayedeki yerini alan Necla, çizdiği portre ile merak uyandırdı.

NECLA ASLINDA KİM

Sekiz yıl aradan sonra bir proje ile izleyiciyle buluşan Ebru Destan'ın canlandırdığı Necla, Hıdır'ın tüm sırlarını bilen tek kişi olarak ilk sahnesinden itibaren hikayede önemli bir rol üstleneceğinin sinyalini verdi. Eşref Rüya fanları, güzelliği ve gizemli tavrıyla dikkat çeken Necla'nın aslında kim olduğunu tartışmaya başladı. Necla'nın Eşref Tek'in yolculuğunda nasıl bir rol üstleneceği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiren Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.