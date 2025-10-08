Haberler

Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti

Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti
Güncelleme:
Çekimleri büyük ilgi gören Eşref Rüya dizisinin setinde izdiham yaşandı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un fıstık yeşili Cadillac'a bindiği sahneleri izlemek isteyen kalabalık, uzun süre set alanında beklerken güvenlik ekibi zor anlar yaşadı.

Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle büyük ilgi gören Eşref Rüya dizisinin çekimleri, hayranların yoğun ilgisine sahne oldu. Dizinin başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir (Nisan) için çekim alanına gelen kalabalık, sahneleri canlı izlemek için saatlerce bekledi.

Özellikle Eşref Tek karakterinin ikonik fıstık yeşili Cadillac'a bindiği sahnelerde izdiham yaşandı. Kalabalık arasından aracına binmekte zorlanan Ulusoy, kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, set ekibi güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı. O anlar, çevrede bulunan izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, Eşref Rüya ekibinin sonraki çekimlerde daha sıkı güvenlik planı uygulayacağı öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
