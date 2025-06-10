Eşref Rüya'nın Yeni Bölüm Tanıtımı Heyecanlandırdı

Eşref Rüya'nın Yeni Bölüm Tanıtımı Heyecanlandırdı
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölüm tanıtımında yaşanan duygusal anlar ve gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Eşref ve Nisan arasındaki aşk hesaplaşması ve Serdar Amir'in vurulması merakla bekleniyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Bir önceki bölümde duygularına daha fazla karşı koyamayıp Nisan'ı öpen Eşref'in, "Aşık olunmaya layık başka bir kadın olduğunu düşünmüyorum bu hayatta" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda ikili arasında yaşanan aşk hesaplaşması heyecan dozunu artırdı. Nisan'ın, "Sana sahip olamadan bu hikayenin içinde var olamam ben" çıkışı ve Eşref'in, "Sen benim sana nasıl değer verdiğimi anlamadın" sitemi 12'nci bölümde yaşanacak duygu fırtınasının ipuçları oldu.

'NİSAN'DA RÜYA'YI GÖRÜYORUM'

Necip Memili'nin canlandırdığı Gürdal'ın, "Ne dedi Yakup Baba, 'Aşık olmak yok.'

Oğlum ne var bu kızda, ne buluyorsun, ne görüyorsun?" sorusuna Eşref'in verdiği, "Rüya" yanıtının tüyleri diken diken ettiği Eşref Rüya'da Serdar Amir'in vurulması ise tüm dengelerin değişeceğine işaret etti. Serdar Amir'in vurulma sahnesi sonrası Eşref'in polisler arasında kelepçeli halde görülmesi, suçun Eşref'in üzerine atılacağı şeklinde yorumlandı. Dizinin fanları tanıtımın ardından bu planın Çiğdem Komiser ve Kadir'in ortak planı olduğu şeklindeki öngörülerini sosyal medyada paylaştı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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