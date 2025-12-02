Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya sahnelerindeki sert çatışmaların aksine kamera arkasında neşeli bir atmosfer hakim. Dizide anne–kızı canlandıran Büşra Develi ve Ebru Nil Aydın'ın setteki samimiyeti dikkat çekiyor.

ANNE–KIZ ÇATIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Aksiyon dolu bölümleriyle dillerden düşmeyen Eşref Rüya'nın en çarpıcı çatışmaları Büşra Develi'nin hayat verdiği Komiser Çiğdem ile annesi Cumhuriyet Savcısı Selma arasında yaşanıyor. Dizinin deneyimli oyuncusu Ebru Nil Aydın'ın canlandırdığı Savcı Selma kızını hem kontrol eden hem de korumaya çalışan bir anne figürü olarak karşımıza çıkıyor. Çiğdem'in Eşref'e duyduğu zaafı bilen Selma, onu sürekli takip ediyor. Çiğdem, Kadir'le iş birliği yaparak annesine pusu kuracak kadar ileri bile gidiyor. Ekrana yansıyan bu gerilim, dizinin en çok konuşulan anne–kız çatışmasını oluşturuyor.

SETTE TAM TERSİ HAVA

Dizide birbirine meydan okuyan iki karakteri oynayan Büşra Develi ile Ebru Nil Aydın'ın kamera arkası uyumu ise izleyenleri şaşırtıyor. Sahnelerde çatışan anne–kız, sette kahkahalarıyla dikkat çekiyor. Ebru Nil Aydın, Instagram hesabından paylaştığı 'Happy together… Sevgili kızım' notlu fotoğraf ile setin neşeli atmosferini hayranlarıyla paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.