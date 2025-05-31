Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'le Göz Doldurdu

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'le Göz Doldurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri, son bölümdeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. Nisan, mafya dünyasında kendini bulurken Eşref ile olan ilişkisi heyecan dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitledi.

KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir dizinin son bölümündeki oyunculuk performansıyla dikkat çekti. Kendi sakin hayatında müzisyenlik yapan Nisan, mafya dünyasının ortasında kaldı. Aşka da düşen Nisan, Eşref'in 'normal' bir hayata dönmesini dilerken kendisini Eşref'ten silah kullanmayı öğrenirken buldu. İkilinin yakınlaştığı sahnelere, sosyal medyadan yorum yağdı.

NİSAN'IN İÇİNDEKİ 'MAFYA' UYANDI

Heyecanı ve aksiyonu bol bir bölümle ekrana gelen, TIMS&B imzalı Eşref Rüya'da Nisan, Atıf'ı kurtarmak için Çiğdem'e silah çekti. Çiğdem'in Nisan'a "Sen o elindekini kullanmayı biliyor musun?" sorusuna takılan Nisan, kendini koruma amaçlı silah kullanmayı öğrenmek istedi. Nisan'ın, Eşref'in kollarında atış dersleri almaya başladığı sahnelerde ikilinin yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Nisan'ın Çiğdem'e karşı boyun eğmemeye başlaması ise "Nisan'ın içindeki mafya uyandı" şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Duygusal adım! Seneler sonra babasına kapılarını açtı
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.