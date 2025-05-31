Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'le Göz Doldurdu
KANAL D'nin Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri, son bölümdeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. Nisan, mafya dünyasında kendini bulurken Eşref ile olan ilişkisi heyecan dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitledi.
KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir dizinin son bölümündeki oyunculuk performansıyla dikkat çekti. Kendi sakin hayatında müzisyenlik yapan Nisan, mafya dünyasının ortasında kaldı. Aşka da düşen Nisan, Eşref'in 'normal' bir hayata dönmesini dilerken kendisini Eşref'ten silah kullanmayı öğrenirken buldu. İkilinin yakınlaştığı sahnelere, sosyal medyadan yorum yağdı.
NİSAN'IN İÇİNDEKİ 'MAFYA' UYANDI
Heyecanı ve aksiyonu bol bir bölümle ekrana gelen, TIMS&B imzalı Eşref Rüya'da Nisan, Atıf'ı kurtarmak için Çiğdem'e silah çekti. Çiğdem'in Nisan'a "Sen o elindekini kullanmayı biliyor musun?" sorusuna takılan Nisan, kendini koruma amaçlı silah kullanmayı öğrenmek istedi. Nisan'ın, Eşref'in kollarında atış dersleri almaya başladığı sahnelerde ikilinin yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Nisan'ın Çiğdem'e karşı boyun eğmemeye başlaması ise "Nisan'ın içindeki mafya uyandı" şeklinde yorumlandı.