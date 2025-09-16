Eşref Rüya'nın İkinci Sezonu Nisan'ın Müzik Yolculuğuyla Başlıyor

KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuna Nisan'ın büyüleyici müzik yolculuğuyla başlıyor. Güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda büyük ses getiren dizi, 17 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana dönüyor.

NİSAN'IN MÜZİK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

İkinci sezonda, Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan Akyol karakteri hayallerine kavuşuyor. Uzun süredir müzik yapmak isteyen Nisan, sonunda ilk teklisini çıkarıyor. Şarkı, kısa sürede müzik piyasasında yerini alıyor ve Nisan için yepyeni bir yolculuğun kapıları aralanıyor.

GÖRKEMLİ LANSMAN GECESİ

Dizinin yeni bölümünde albümün yapımcısı tarafından düzenlenen büyük lansman gecesinde Nisan, sahneye çıkarak izleyenleri büyüleyecek. Güçlü sesi ve sahne performansıyla parlayan genç Nisan, herkese unutulmaz bir gece yaşatacak.

AŞK, DOSTLUK VE ENTRİKALAR

Eşref Rüya sadece hikayesiyle değil; aynı zamanda aşkın yeniden alevlendiği, dostlukların sınandığı ve entrikaların en beklenmedik şekilde çözüldüğü olay örgüsüyle de izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yeni sezonda tempo yükselecek ve karakterlerin kaderi daha da çarpıcı bir hal alacak.

ÇARŞAMBANIN ADRESİ

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Eşref Rüya'nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Eşref Rüya yeni sezonuyla 17 Eylül Çarşamba Kanal D'de.