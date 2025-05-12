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Eşref Rüya'nın Genç Yetenekleri Gündemde

Eşref Rüya'nın Genç Yetenekleri Gündemde
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KANAL D'nin Eşref Rüya dizisindeki genç yeteneklerden Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, performansıyla büyük ilgi topladı. Diziye hayat veren diğer genç oyuncular da benzerlikleri ve yetenekleriyle dikkat çekiyor.

KANAL D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, yıldız oyuncu kadrosuyla olduğu kadar genç yeteneklerinin performanslarıyla da gündemde. Yetim Ömer karakteriyle milyonları gözyaşlarına boğan Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, şimdiden kendi fan kitlesini yarattı. Yer aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kıskacıoğlu, yaşından büyük oyunculuğuyla takdir topluyor.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in çocukluğunu Umut Tevetoğlu, Demet Özdemir'in oynadığı Nisan'ın çocukluğunu ise Asmin Hazan Çiftçi canlandırıyor. Ulusoy ve Özdemir'e olan benzerlikleriyle görenleri şaşırtan iki genç yetenek, oyunculuk konusunda da abi ve ablalarını aratmıyor. Zaman atlama sahnelerinde izleyiciyle buluşan küçük Eşref ve küçük Nisan'ın sahneleri en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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