Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Uyumu İzleyiciyi Ekrana Kilitliyor

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Uyumu İzleyiciyi Ekrana Kilitliyor
Güncelleme:
KANAL D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'da, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un sahnelerindeki güçlü uyum ve tutkuyla izleyiciler dikkat çekiyor. İkili arasındaki ilişki ve heyecan dolu sahneler, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da, Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yakaladığı güçlü uyum izleyiciyi ekrana kilitliyor. İkilinin sahnelerindeki tutku, bakışlar ve duygusal geçişler sanal medyada gündemden düşmüyor.

'AYRILSALAR DA DAYANAMIYORLAR'

Heyecan ve aksiyon dolu dizideki Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir ile Eşref'i canlandıran Çağatay Ulusoy'un ayrılık sahneleri bile izleyiciyi ekrandan uzaklaştırmıyor. Tam tersine, karakterlerin birbirinden kopamaması ve sürekli yollarının kesişmesi, hikayenin dozunu daha da artırıyor. İzleyiciler 'Ayrılsalar da dayanamıyorlar' yorumlarıyla rüya çifti destekliyor.

İZLEYİCİNİN FAVORİ ÇİFTİ: #EŞSAN

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un uyumu, tutkulu aşkları, inişli çıkışlı ilişkileri ve güçlü kimyalarıyla izleyicinin favorisi haline gelirken, ikilinin tatlı sert atışmaları da her bölümde heyecanı yükseltiyor. Dizinin sevilen çifti, karakter isimlerinin kısaltmasından oluşan #EşSan etiketiyle sanal medyada gündem oluyor.

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
