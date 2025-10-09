Eşref Rüya'nın Dramatik Finali Sosyal Medyada Gündem Oldu

KANAL D'nin çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, ihanet, intikam ve sırlarla adeta fırtına gibi eserek reytinglerde zirvedeki yerini aldı. Dizi, son bölümüyle sanal medyayı da salladı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in oyunculuklarına övgüler yağarken, #esrefruya sanal medyada Trend Topic (TT) oldu.

EŞREF GERÇEKLE AŞKI ARASINDA

Heyecan dolu bölümde Eşref, Afra'nın ölümüyle bir ilgisi olmadığı konusunda Nisan'ı ikna etmeye çalıştı. İkili konuştukları sırada, beklenmedik bir silahlı saldırıya uğradı. Nisan, içindeki şüpheleri bastırmakta zorlanırken, Eşref tüm gerçekleri öğreneceğine dair ona söz verdi.

ÇİĞDEM'DEN TEHLİKELİ ÇÖZÜM

Aksiyonun bitmediği bölümde kamera kayıtlarının Çiğdem'e ulaştığını öğrenen savcı, görüntüleri istedi. Çiğdem, durumu Kadir'e anlattı. Görüntülerin ortaya çıkma ihtimali üzerine panikleyen Kadir, Dinçer'in karşısına dikildi. Seda, Çiğdem'e karşı şantajlarına devam ederek ondan kamera kayıtlarını yok etmesini istedi. Çiğdem de bu durumdan kurtulmak ve elindeki görüntüleri yok etmek için bilerek trafik kazası yaptı.

KADİR VE EŞREF'İN SAVAŞI BÜYÜDÜ

Faruk ve Müslüm, Kenan'ın karşısına dikilen Irmak'ı kurtarmak için harekete geçti. Irmak'a ulaşmayı başaran ekip, Kenan'ı rehin alarak Gürdal'ın yerini öğrenmeyi hedefledi. Kenan, kendini kurtarmak için Irmak'a bir tuzak kurdu. Tuzağa düşen Irmak, Gürdal'la birlikte rehin alındı.

EŞREF KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bölümün finalinde Eşref, Nisan'ın gözünde masumiyetini kanıtlamak isterken tüm planlar ters tepti. Sevdiği kadının güvenini kaybeden Eşref, çaresizlik içinde en radikal kararı aldı: kendini polise ihbar etti. Kadir ise siren seslerini duyar duymaz kaçtı; tüm suç Eşref'in üzerine kaldı. Eşref Rüya'nın bu dramatik finali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, 'Eşref'in itirafı mı yoksa yeni bir plan mı' sorusuna yanıt ararken, dizinin gelecek bölümü şimdiden merak konusu oldu.

REYTİNGLERDE DE 'TEK'

Reyting yarışında da tek olan Eşref Rüya, totalde 9.87, AB'de 7.3 ve 20+ABC1'de 9.83 reyting alarak zirvedeki yerini aldı. Eşref Rüya son bölümüyle sanal medyayı da salladı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in oyunculuklarına övgüler yağarken, #esrefruya sanal medyada TT oldu.

ÇARŞAMBANIN ADRESİ

