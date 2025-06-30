Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan'dan Duygusal Açıklamalar!

KANAL D'nin sezonun en çok konuşulan dizilerinden Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan, oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi. Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin 'baş belası' kardeşi Afra, seyirci tarafından çok sevildi. Eşref Rüya'da yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

'EŞREF RÜYA'NIN ÇOK AYRI BİR YERİ VAR'

Hafızalara kazınan finalle sezona ara veren Eşref Rüya'nın dikkat çeken oyuncularından Ebrar Karabakan, "Eşref Rüya'nın benim için çok ayrı bir yeri var. İlk defa tattığım duygular olduğu için çok mutluyum. O kadar iyilik ve güzellikle geldi ki bu iş bana kalbimde çok tatlı bir yere dokundu" şeklinde duygularını ifade etti.

'DEMET'LE BİRBİRİMİZE BAKAR GÜLERİZ'

Beste Sırapınar'ın 'Ne Var Ne Yok' programında konuşan Karabakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Demet bence onunla tanışan, hayatına girmiş herkes için kalbe düşen naif bir ışık gibi etrafı aydınlatan, çok tatlı bir insan. İyi ki onunla çalışıyorum. Biz hep çok gülüyoruz. En duygusal sahneyi çekmeden önce bile en ufak şakada hemen birbirimize bakar güleriz, dayanamayız. Her anımız çok eğlenceli geçiyor."