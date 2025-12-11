Eşref Rüya'da reytingler tavan yaptı

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da hem Eşref ile Nisan arasındaki gerilim hem de reytingler tavan yaptı. Eşref'in hediye ettiği kolyenin içinde takip cihazı olduğunu öğrenen Nisan, en büyük korkusuyla yüzleşti. Nisan'ın 'hain' olabileceği şüphesi zihnini kemiren Eşref, onu adım adım izlemeye başladı. Birbirlerinden habersiz aynı kişinin peşine düşen ikilinin tren garında karşı karşıya geldiği anlar nefesleri kesti. İzleyicilerin 'Nisan, Eşref'e yakalandı mı?' sorusunun yanıtını aradığı Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde yine zirveyi kaptı.

'EŞREF'TEN DEĞERLİ KİMSE YOK'

Kadir'in uyuşturucu ürettirdiği mekanı havaya uçuran Eşref'in 'Namın Yanık Kadir kalacak' sözleri bölüme damga vurdu. Dinçer'in Nisan'ı geri kazanma hamlesi, Eşref'in öfkesiyle karşılaştı. Nisan'ın 'Hayatımda Eşref'ten daha değerli kimse yok' çıkışı Dinçer'i çılgına çevirdi. Faruk'un hapse düşmesiyle tansiyon yükselirken, Eşref Kasap'ın cezasını sahte ölüm planıyla bizzat kesti. Gürdal'ın baba olacağını öğrenmesi bölümün sürprizi oldu.

İHTİYAR'IN KİMLİĞİ MERAK UYANDIRDI

Çarşamba akşamları kendisiyle yarışan Eşref Rüya, temponun ve gerilimin bir an olsun düşmediği bölümüyle geleneği bozmadı. İhtiyar'ın kimliği izleyiciler tarafından giderek daha fazla sorgulanırken, dizi Tüm Kişiler kategorisinde 9,20 izlenme oranı ve 24,60 izlenme payıyla birinci oldu. AB'de izlenme oranı 7,34, izlenme payı 22,91; 20+ABC1'de ise izlenme oranı 9,45, izlenme payı 24,58 olarak kayıtlara geçti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları Kanal D'de.