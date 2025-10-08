Haberler

Eşref Rüya Dizisi Setinde İzdiham

Eşref Rüya Dizisi Setinde İzdiham
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın setinde, başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in sahneleri büyük ilgi gördü. Kalabalık, özellikle doğru sahnelerde yoğun bir şekilde toplandı ve Ulusoy, hayranlarının arasında zorluk yaşadı.

KANAL D'nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapımın setinde yaşanan izdiham, sanal medyanın gündemine oturdu.

EŞREF VE NİSAN SAHNELERİNE YOĞUN İLGİ

Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın çekimlerinin yapıldığı mekanda toplanan kalabalık, Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir) karakterlerinin yer aldığı sahneleri izlemek için saatlerce bekledi. Özellikle Eşref Tek'in gözdesi fıstık yeşili Cadillac'a bindiği sahnelerde büyük bir izdiham yaşandı.

ÇAĞATAY ULUSOY ZOR ANLAR YAŞADI

Kalabalık arasından arabasına binmekte zorlanan Ulusoy, zor anlar yaşadı. Set ekibi, hayranların yoğun ilgisiyle başa çıkmak için güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı. O anlar sanal medyada kısa sürede viral oldu.

DİZİ GÜNDEMİ BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyor. Her bölümüyle reytinglerde adından söz ettiren Eşref Rüya, çarpıcı sahneleriyle sanal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Kahverengi kokarca evleri istila etti! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

Bir anda ortaya çıkıp bütün evleri istila ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.