Eşref Rüya Dizisi Setinde İzdiham

KANAL D'nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapımın setinde yaşanan izdiham, sanal medyanın gündemine oturdu.

EŞREF VE NİSAN SAHNELERİNE YOĞUN İLGİ

Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın çekimlerinin yapıldığı mekanda toplanan kalabalık, Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir) karakterlerinin yer aldığı sahneleri izlemek için saatlerce bekledi. Özellikle Eşref Tek'in gözdesi fıstık yeşili Cadillac'a bindiği sahnelerde büyük bir izdiham yaşandı.

ÇAĞATAY ULUSOY ZOR ANLAR YAŞADI

Kalabalık arasından arabasına binmekte zorlanan Ulusoy, zor anlar yaşadı. Set ekibi, hayranların yoğun ilgisiyle başa çıkmak için güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı. O anlar sanal medyada kısa sürede viral oldu.

DİZİ GÜNDEMİ BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyor. Her bölümüyle reytinglerde adından söz ettiren Eşref Rüya, çarpıcı sahneleriyle sanal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.