Eşref Rüya, Çarşamba Akşamlarının Zirvesinde!

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, Eşref ve Nisan'ın aşkı ile Dinçer'in planları arasındaki gerilimi başarıyla yansıtarak izleyicileri ekran başına kilitledi. İzlenme oranları ile tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

KANAL D'nin fenomen yapımı Eşref Rüya, çarşamba ekranının rakipsiz dizisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Eşref-Nisan aşkının Dinçer'in hain planlarına karşı dimdik ayakta durduğu diziye ikilinin romantik anları damga vurdu. Dinçer yüzünden gerilimli anlar yaşamalarına rağmen kendilerini birbirlerinin kollarında bulan Eşref ve Nisan, reytingleri de aşka getirdi. Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi oldu.

EŞREF KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Eşref Rüya'da, Dinçer'in Eşref'i hapse attırmakla tehdit ederek Nisan'a sözleşmeyi imzalatması bölümün kırılma anları arasında yer aldı. Nisan kendini bir anda 'Ah Yar' şarkısının klip çekiminde bulurken Dinçer, Eşref'i kışkırtmak amacıyla Nisan ile rol arkadaşının samimi görüntülerini medyaya sızdırdı. Eşref'in kıskançlık krizine girip öfkesini baskın yaptığı mekan sahibi ve adamlarından aldığı sahne ile Demet Özdemir'in 'Ah Yar' performansı sanal medyada izlenme rekoru kırdı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Çiğdem'in Yakup Baba'yı Kadir'in öldürdüğünü tesadüfen öğrenmesi, ilerleyen bölümlerde yaşanacaklara dair ipucu olarak yorumlandı. Finalde ise Eşref'in Dinçer'i tuzağa düşürmesiyle heyecan tavan yaptı. Aksiyon, gerilim ve romantizmin zirve yaptığı Eşref Rüya, Tüm Kişiler'de 8,48 izlenme oranı ve 23,71 izlenme payı, AB'de 5,63 izlenme oranı ve 18,20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 23,50 izlenme payı ile geceyi en çok izlenen dizi olarak tamamladı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
