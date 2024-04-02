Esra Dermancıoğlu Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergenin başrolünde yer aldığı NOW TV'nin iddialı dizilerinden Hudutsuz Sevda'da bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'nin yeni sezonunda devam etmesine karar verilen dizilerin başında gelen Hudutsuz Sevda'da Asiye rolünü oynayan Esra Dermancıoğlu kadrodan ayrılıyor. Şivesi ve karakteriyle diziye damga vuran Dermancıoğlu'nun vedası dengeleri değiştirecek. Oyuncunun diziye nasıl veda edeceği bilinmezken henüz bir açıklama da gelmedi.