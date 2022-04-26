Esra Balamir 'Jargon'unu Konuşturacak - Haberler

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Esra Balamir 'Jargon'unu Konuşturacak

Snob Magazin - Magazin
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Esra Balamir 'Jargon'unu Konuşturacak

Geçtiğimiz yaza 'Adamım' şarkısının yeni düzenlemesi ile damga vuran Esra Balamir şimdi ise 'Jargon' şarkısı ile müzik severlerin kalbinde yeniden taht kurmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 4 aydır bu şarkı üzerine çalıştıklarını ifade eden Balamir, şarkının çok kısa sürede kitleler tarafından sevileceğine inandığını söyledi. Sözü Yazgın Kaçak müziği Galip Öztürk'e ait olan şarkının aranjesi ise Osman Çetin imzası taşıyor.

YAKIN ARKADAŞTILAR SEVGİLİ OLDULAR

Yeni çalışmasını Mustafa Özen eşliğinde kliplendiren şarkıcıya yakın arkadaşı radyo programcısı Doğan Can Özadlıeşlik etti. Sosyal yaşamlarında da sürekli birlikte zaman geçiren ikili klip çekimlerinde de oldukça eğlendi. Hatta bazı sahnelerde gülme krizine giren ikili nedeniyle bazı sahneler birçok defa yeniden çekilmek zorunda kaldı.

Snob Magazin / Magazin

Galip Öztürk, Osman Çetin, Şarkı, Magazin, Haberler

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