Eskişehir'deki 'Osimhen Bankı' İlgi Odağı Oldu

Eskişehir'de bir bank harita uygulamalarında 'Osimhen Bankı' olarak kaydedilirken, Eskişehirli Osimhen Youssouf Adamou ise banka oturarak yoldan geçen vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.

İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan bir bank, telefonlar ve bilgisayarlarda bulunan harita uygulamalarında ilginç bir isimle kaydedildi. Ünlü futbolcu Victor Osimhen'in hayranları tarafından 'Osimhen Bankı' şeklinde isimlendirilen bank vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ayrıca Viktor Osimhen'e benzerliği ile dikkat çeken Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kamerunlu 24 yaşındaki Youssouf Adamou ise bu banka oturarak yoldan geçen vatandaş ile fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.

"Eskişehir için bir reklam olacak"

Victor Osimhen'e benzerliği ile dikkat çeken Youssouf Adamou isimlendirilen bu bank hakkında, "Türk halkı sağ olsun, Eskişehir halkı daha doğrusu, sağ olsun var olsunlar, benim adıma bank yapmışlar, çok teşekkür ederiz, ismimi yaşatmaya devam ediyorlar. Yani binlerce sebebi vardır ama bence iyi niyetten yapılmış, hatırlanmak için. Çünkü bu ülkeye gelerek çok büyük bir şey oldu. Yani dünya çapında oynarken Türkiye'de kendimi buldum. Memnunum, sıkıntı yok. Allah razı olsun. Çok iyi bir şey oldu. Çünkü artık yurt dışından biri bile Osimhen Bank'ı ya da rastgele Osimhen yazsa burası çıkacak. Eskişehir için bir reklam olacak, Eskişehir için turizm anlamında çok güzel olacak. Ama doğru yazılması lazım, Osimhen yazması lazım, Osimen değil, Osimhen yazarlarsa bulurlar, hemen gelsinler, 'Osimhen Bankı' İsmet İnönü-1 Caddesi'nde burada gelsinler, bol bol fotoğraf çeksinler, etiketlesinler" dedi.

"Yolda yine fotoğraf çektirenler oluyor"

Ayrıca İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı ilk haberden sonra vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördüğü aktaran Adamou, "Haberden sonra Eskişehir halkı sağ olsun yine Eskişehir. Yine Eskişehir, yine Eskişehir. Yolda yine fotoğraf çektirenler oluyor, tramvayda çektiren oluyor. Artık bir şapkam var, şapka takıyorum, öyle takıyorum, ondan sonra çıkartıyorum. İlgi görmek istediğim zaman çıkartıyorum. Bu tabii ilgi herkesin hoşuna gider, hoşuma gidiyor ama bazen de acelem oluyor, çektirmek istemiyorum. ya da bir şeye mi oluyor, adamın bakıyorum, yani aşağılayacak beni, neren benziyor diyor, Temu'dan aldığım Osimhen diyor. Aşağılıyor bir şekilde, ben de tamam deyip geçiyorum, bir şey diyemezsin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR