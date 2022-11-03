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Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Önce abi dedim sonra eşim oldu

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Survivor'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Seda Ocak, Gökay Kalaycıoğlu 360 Derece programında 20 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle tanışma hikayesini anlattı. Eşiyle çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Ocak, "Önce abi dedim, sonra eşim oldu" dedi.

2019 ve 2022 yıllarında Survivor'da gösterdiği performanslarla tanınan başarılı yarışmacı Seda Ocak, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. 2 çocuk annesi Ocak, 20 yıldır evli olduğu Yasin Ocak ile tanışma hikayesini anlattı.

EŞİYLE ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Eşiyle çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Seda Ocak, "Bizim dedelerimiz askerde kan kardeşi olmuş. Yıllar sonra benim babam, annemi kayınpederimin evine çağırmış. Yıllar sonra da ben eşimle evlendim. Kocamın eline doğdum. Benden 10 yıl sonra da kız kardeşim, eşimin kardeşiyle evlendi. Biz hep kardeş hem elti olduk. Ben hep ona abi derdim, bir gün Bursa'ya düğüne geldiğinde oldu her şey. Babam benim kaçacağımı anlayınca beni saldı" dedi.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydıkSeda Ocak ve eşinin çocukluk fotoğrafı

Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık

Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık

Ecem Altan
Ecem Altan
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